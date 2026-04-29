Sergio Veiga abre boca para el Mundial de China

Veiga, segundo por la izquierda, con el resto de ganadores de la cita RFEC

Separados por más de mil kilómetros, en Lugo o en Barcelona, el naronés Sergio Veiga –Pontebike Team Sportkids– y el pontés Manuel Pellón –BDM Bike Club– cerraron un gran fin de semana para el ciclismo de la comarca en lo que a Copas de España se refiere. Y es que ambos tomaron parte en los respectivos trofeos estatales de pumptrack y descenso, subiéndose en los dos casos al cajón nacional.

Veiga abría fuego en el circuito de Premià de Mar, en la primera de las citas en el calendario de esta competición y lo hacía para defender el título sub 23 logrado el pasado año. Y lo hizo el de Narón demostrando que, de nuevo, este año peleará por estar en lo más alto del podio. De momento, el local suma ya un triunfo en esta franja de edad, en una dura pugna con Bernat Flores, al que aventajó en tres centésimas para, no sólo ser el mejor en su categoría, sino también para empatar en la segunda posición de la general “scratch”.

Un excelente empuje para el naronés de cara a la nueva competición que se desarrollará este fin de semana en el circuito de Velosolutions, en Ainsa, Huesca, en donde se pondrán en juego los pasaportes para el Campeonato del Mundo de China. Una clasificatoria en la que su condición de sub 23 no afectará para la consecución de una plaza. Un lugar que logrará con el total de sus gastos abonados el ganador de la cita, mientras que los tres siguientes, si bien clasificados, tendrán que ocuparse de esta cuantiosa aportación económica.

Un triunfo más que necesario para Veiga, y muchos otros competidores, al no contar con ayudas para poder competir a este nivel internacional. Habrá que esperar unos días para saber si el naronés puede volver a estar en un Mundial, ya que cabe recordar, que el del Pontebike ya estuvo en la cita internacional disputada el pasado año en Suiza, en donde se hizo con el vigésimo tercer lugar en la clasificatoria y el vigésimo séptimo en la final. Y todo ello, teniendo en cuenta las limitaciones con las que cuenta Galicia, con unas instalaciones poco adecuadas para llevar a cabo los entrenamientos necesarios a este nivel.

DH

Precisamente en Galicia tuvo lugar una parada de otra Copa de España, concretamente en la localidad lucense de Páramo y con motivo de la cita de descenso, la segunda en el calendario nacional. La cercanía del circuito llevó a una buena participación de la delegación local, destacando la segunda posición en Master 30 del pontés Manuel Pellón, quedándose a poco más de un segundo del oro logrado por Iván Mourelo –DH Galicia–.

Una carrera en la que también compitió su compañero de club Carlos Díaz Rozamontes y Andrés Quintela –Rocasport Giant–, para sellar una gran cita en la tabla conjunta élite-sub 23 en la decimoctava y vigésimo segunda posición, respectivamente. La cantera comarcal fue asimismo avisando del buen relevo generacional del ciclismo local, y lo hizo con la cuarta plaza de Pedro Hermida Valledor –Náutico de Narón– y la séptima de Gabriel Álvarez Alonso –Pulpeiros– en infantil, así como la tercera lograda por la asimismo integrante del club naronés Carla Hermida, en su caso en cadete en la que fue la segunda competición de DH del trofeo estatal.