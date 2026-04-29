O Esteo se despide de la competición jugándose su presencia en la Copa del Rey

O Esteo afronta con ilusión su último partido de la temporada Jorge Meis

El Polideportivo Municipal de A Fraga acogerá un partido trascendental para los intereses de O Esteo. El conjunto pontés se despedirá del campeonato liguero de Segunda División B frente al Concello de Begonte (21.00 horas), en un encuentro en el que se jugará su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey.

Después de que la derrota de la semana pasada les privase de seguir soñando con los playoffs, el cuadro dirigido por Iván López quiere resarcise en su casa y ante su gente consiguiendo ese objetivo tan bonito y tan complicado. Por suerte para ellos, la ecuación es muy sencilla porque depende de sí mismos. Además, enfrente estará el Begonte, último clasificado, pero que llega con la moral alta tras sumar sus primeros tres puntos de la temporada en la pasada jornada, algo que espera repetir en su visita a As Pontes.

Respecto a este encuentro, Iván López comentó que “tras unha semana curta de adestramentos o maior medo que podo ter quizais sexa a motivación ou o deixarse ir, porque parece que xa non te xogas nada, pero xogaste moito. Non é o mesmo quedar oitavos, o que sería un fracaso despois de facer unha tempada boisima, a quedar cuartos que é o noso obxetivo. Ademáis, dependemos de nós para participar na Copa do Rei, así que loitaremos por elo”, dijo.