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+Deportes

Gran fin de fiesta del Sincro Ferrol en Rías do Sur con el bronce gallego de Marta Leiras

La local fue tercera en la general de la Liga Galega y segunda en la cita pontevedresa

Redacción
29/04/2026 20:31
Parte de la delegación ferrolana en Pontevedra
Parte de la delegación ferrolana en Pontevedra
Cedida
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El Sincro Ferrol puso un gran broche a la campaña autonómica en la Liga Galega de figuras y, asimismo, sus más jóvenes nadadoras demostraron su potencial en la Copa Promoción prealevín. 

En la primera de las citas, la tercera prueba disputada en la piscina Rías do Sur de Pontevedra cerró el calendario liguero y lo hizo con la destacada actuación de la infantil Marta Leiras. La local fue segunda entre las nacidas en 2013 –vigésimo séptima en la general–, lo que le dio, además, el bronce en la tabla conjunta de la liga en ese año. 

Rozando el cajón se quedó su compañera Blanca Leiras, cuarta, siendo sexta en esta tercera competición. Mientras, Julia Varela concluyó trigésimo novena en Pontevedra. Muy destacable fue también la actuación de la alevín Silvia do Barro, con una gran séptima plaza, con Noa Pico, decimocuarta.

Leiras, con su medalla de bronce
Leiras, con su medalla de bronce
Cedida

Previamente a esta competición, en la Copa Promoción el Sincro Ferrol vio cómo asimismo una de sus nadadoras se quedaba a un paso del cajón. Carlota Pérez fue cuarta en la general y esto le valió para ser la mejor de las nacidas en 2014, con Gaia Bande y Emma González siendo sexta y séptima, respectivamente. Unos resultados que subrayan la progresión y trabajo del club.

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