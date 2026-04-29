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El Dispesan Balonmano Pontedeume despide a tres de sus grandes y Narón juega su última bala

El club eumés aprovechó su último duelo ante el campeón Moaña para homenajear a José Deus, Pepe Sanmartín y Álex Piñeiro

Redacción
29/04/2026 20:25
Foto de familia del grupo sénior y cantera del club
Foto de familia del grupo sénior y cantera del club
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Dispesan Pontedeume y Ojo de Nómada Narón bajaron la persiana en lo que a la segunda fase de la competición se refiere y lo hicieron en una campaña llena, de momento, de más sombras que luces en Segunda Autonómica. Un agridulce papel que en el caso de la formación amarilla dirigida por Basoa tiene todavía reválida. 

Los locales afianzaron su condición de líderes en el grupo por la salvación y lo hicieron ganando al Lavadores (31-25), para llegar al “play-in” con todo el empuje que les han dado sus cuatro triunfos y un empate en esta segunda fase. Su rival este fin de semana será un siempre complicado Sanxenxo, que se anotó los dos choques de la fase regular A –si bien el último por un estrecho margen–.

Por su parte, el grupo eumés fue testigo de la celebración del título de liga y ascenso del Moaña, que se impuso en un emocionante partido en A Casqueira (20-25). Mientras, los de Pontedeume, ya sin nada en juego, rindieron homenaje en este último choque a tres grandes nombres del club que este año abandonan la entidad. Su entrenador más longevo en el cargo con diez campañas, José Deus; su delegado Pepe Sanmartín y su capitán Álex Piñeiro, en lo que fue una auténtica y emocionante fiesta del balonmano eumés.

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