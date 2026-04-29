El CFX acaba en la quinta plaza en División de Honor

Distintas generaciones del ajedrez ferrolano que compitieron en esta nueva edición de la Liga Gallega Cedida

Lo luchó hasta el final, pero no pudo ser. El CFX finalizará esta nueva temporada de la Liga Gallega de División de Honor en la quinta posición. El conjunto ferrolano, que optaba al podio, no pudo superar al Padrón (2,5-3,5) en una partida igualada y se tuvo que conformar con ese quinto lugar. Con todo, desde la entidad no descartan en participar en el Campeonato de España de clubes, donde intentarían resarcirse de esa mala suerte que tuvieron el año pasado.

Una categoría por debajo, en Primera, los viejos roqueros del Grupo Bazán se impusieron con contundencia al CFX (3,5-0,5), lo que provocó su descenso de división junto al Narón. Precisamente, el cuadro naronés, que ya había bajado hace unas fechas, se despidió con una victoria frente al Lugami (1-3). El Capablanca, por su parte, no se jugaba nada en esta última jornada, pero aun así lo dio todo para llevarse un trabajado empate frente al Grupo Salvaje (2-2).

Mientras tanto, en Segunda División, el CFX D finalizó en la mitad de la clasificación tras igualar contra el Mirko (2-2). Sus compañeros y campeones, el CFX E, se impusieron en el derbi ante el Narón, que ya estaba descendido matemáticamente, por un cómodo 1-3 tras unas partidas más igualadas de lo que dijo el resultado.

Por último, el Torreón, que se jugaba entrar en los puestos que permitían luchar por dar el salto de categoría, cedió frente al Sigras (3-1) y se quedó sin ese premio final. Aun así, los locales realizaron una gran campaña como demostró estar peleando hasta el final por subir de división. Así, se puso fin a esta nueva edición de la Liga Gallega de ajedrez en la que hubo muchas alegrías y alguna tristeza en los equipos de la zona.