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+Deportes

El Celta Ingenieros naronés suma dos triunfos más y finaliza octavo

San Xoán Ferrol y Firacris, un poco más cerca del ascenso tras ganar a Club del Mar y Milagrosa

Redacción
29/04/2026 20:35
El Celta Ingenieros, a la derecha, cerró su participación en Primera Nacional en casa
El Celta Ingenieros, a la derecha, cerró su participación en Primera Nacional en casa
Cedida
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El Cidade de Narón regresó a la competición en División de Honor femenina y lo hizo imponiéndose a un rival directo como es el Hostal Charino pontevedrés (5-1), defendiendo una segunda posición que se jugará en los dos duelos que restan, dependiendo de sí mismas para optar a playoff. 

En Primera Nacional, el Panadería Santy sin Gluten se complicó su presencia en la pelea por ascenso después de ceder ante el Visit Pontevedra (1-5). Los naroneses son quintos, si bien a dos puntos de ese tercer lugar que ahora ocupan los pontevedreses, aunque con sólo un choque por jugar. 

En la cita femenina, el Celta Ingenieros finalizó la competición en la octava posición, poniendo el lazo a la campaña con dos triunfos ante Minerva y Corverastur. En las citas gallegas, el San Xoán y el Asesoría Firacris celebrando con sendas victorias ante Club del Mar y Milagrosa sus casi ascensos como primero y segundo a Tercera Nacional. Una categoría en la que el Armacón fue sexto tras plantar cara al segundo Finisterre. 

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