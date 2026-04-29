Doblete dorado para el Aldebarán y el Narón Volea

El equipo benjamín del Aldebarán ganó el Campeonato Gallego en Rianxo Cedida

Los Campeonatos Gallegos de voleibol que se disputaron tanto en Narón como en Rianxo depararon grandes éxitos tanto para el Aldebarán San Sadurniño como para el Narón Volea. Así, el primero de ellos se proclamó campeón en la categoría benjamín masculino tras derrotar a la final al Emevé, mientras que el conjunto naronés, que compitió en la división femenina, se alzó con la plata tras caer frente al Rianxo.

Con todo, en las competiciones disputadas en su casa, la entidad con sede en el pabellón da Gándara tuvieron grandes éxitos. Mientras el cuadro masculino alevín fue tercero, el equipo femenino se colgó el oro y logró la clasificación para el Campeonato de España.