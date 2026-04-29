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Voleibol

Doblete dorado para el Aldebarán y el Narón Volea

Ambos equipos triunfaron en los Campeonatos Gallegos disputados en Narón y en Rianxo

Redacción
29/04/2026 20:35
El equipo benjamín del Aldebarán ganó el Campeonato Gallego en Rianxo
El equipo benjamín del Aldebarán ganó el Campeonato Gallego en Rianxo
Cedida
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Los Campeonatos Gallegos de voleibol que se disputaron tanto en Narón como en Rianxo depararon grandes éxitos tanto para el Aldebarán San Sadurniño como para el Narón Volea. Así, el primero de ellos se proclamó campeón en la categoría benjamín masculino tras derrotar a la final al Emevé, mientras que el conjunto naronés, que compitió en la división femenina, se alzó con la plata tras caer frente al Rianxo. 

Con todo, en las competiciones disputadas en su casa, la entidad con sede en el pabellón da Gándara tuvieron grandes éxitos. Mientras el cuadro masculino alevín fue tercero, el equipo femenino se colgó el oro y logró la clasificación para el Campeonato de España.

El equipo alevín del Narón Volea triunfó en casa
El equipo alevín del Narón Volea triunfó en casa
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