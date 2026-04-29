Ares se estrena en la liga de trainerillas con brillo comarcal

Las tripulaciones locales secundaron esta primera cita en la villa Jorge Martínez

Todavía con al regusto del gran papel llevado a cabo por las embarcaciones locales en el Campeonato de España de bateles –en el que los alevines del Club do Mar de Mugardos fueron segundos y los cadetes de A Cabana, cuartos–, las entidades comarcales iniciaron la campaña de trainerillas en la que, por primera vez, las aguas locales se convertían en escenario.

Tirán y Ares “cedían” su lámina de agua para la disputa de sendas citas con las que se abría el calendario. La parroquia de Moaña fue sede de la regata unificada, en la que estuvo presente, precisamente, el Remo Ares con tres embarcaciones.

Los absolutos de la villa, en la recta final de su preparación para la Eusko Label se impusieron en su estreno, finalizando por delante de la trainerilla anfitriona y de Meira A. Por su parte, la tripulación femenina fue séptima y los juveniles quintos.

Sin tiempo para el descanso, y compitiendo en casa, los remeros aresanos volvieron a demostrar su potencial para fimar el doblete delante de su afición, y ahora con más presencia local. Ares B, Narón, Mugardos B y A Cabana B finalizaron en la sexta, décima, duodécima y decimonovena posición, respectivamente.

Unas plazas de privilegio en la ría aresana en las que también terminaron los juveniles anfitriones al ser segundos y también las cadetes de A Cabana, en la tercera posición. Además de la disputa de esta primera Regata Concello de Ares, tuvo lugar la tercera Bandeira de veteranos el día anterior, y también puntuable para la liga, con la experimentada tripulación aresana en la sexta plaza y la mugardesa en la décima.