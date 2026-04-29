Antonio Jorge Rey Agulló se corona como el mejor en Aranjuez

Antonio Jorge Rey, en lo más alto del podio Cedida

El veterano palista del Náutico Firrete Antonio Jorge Rey Agulló demostró toda su resistencia en el Campeonato de España de medio maratón máster que se disputó en Aranjuez. El local voló sobre la lámina de agua madrileña al finalizar en la primera posición en K-1 8.000 metros y aventajar en casi diez segundos a Tomás Peruyero, que fue segundo, y casi doce a Marcos Climent, tercero.