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Piragüismo

Antonio Jorge Rey Agulló se corona como el mejor en Aranjuez

El del Firrete se colgó la medalla de oro en K-1 8.000 metros

Redacción
29/04/2026 20:39
Antonio Jorge Rey, en lo más alto del podio
Antonio Jorge Rey, en lo más alto del podio
Cedida
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El veterano palista del Náutico Firrete Antonio Jorge Rey Agulló demostró toda su resistencia en el Campeonato de España de medio maratón máster que se disputó en Aranjuez. El local voló sobre la lámina de agua madrileña al finalizar en la primera posición en K-1 8.000 metros y aventajar en casi diez segundos a Tomás Peruyero, que fue segundo, y casi doce a Marcos Climent, tercero.

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