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+Deportes

Narón y Ferrol inauguran con sus podios en Liga Galega el campo Iria Grandal

La tercera cita autonómica se disputó en Río do Pozo

Redacción
28/04/2026 21:44
La entidad naronesa participó con doce deportistas
La entidad naronesa participó con doce deportistas
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Las nuevas instalaciones municipales naronesas de tiro con arco siguen convirtiéndose en parada obligatoria de deportistas y aficionados pocos meses después de su inauguración. El recinto Iria Grandal, en Río do Pozo, acogió, además, la que fue su primera vez en la Liga Galega al aire libre, siendo la tercera jornada de las cinco que componen el calendario de esta competición. 

Con más de un centenar de nombres llegados de 25 clubes de toda Galicia, estos tuvieron que superar el fuerte viento del sábado para ya el domingo disfrutar de unas excelentes condiciones. Una prueba que se disputó en formato de “solo round” y en la que la cantera anfitriona del Arco Narón y Escuela Municipal demostró que competían en casa. Así, Saúl Gómez y Lúa Teijeiro fueron los más acertados en alevín y sub 18 recurvo, con sus compañeras Alba Oca e Iria Zaragoza firmando la segunda y tercera posición, respectivamente, en esas franjas de edad.

Grandal, durante el acto celebrado el sábado en el nuevo campo

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Un doblete que también consiguieron las sub 15 Paula Pérez y Adriana Rodríguez con su plata y su bronce. Asimismo, en las citas para los nombres más experimentados, Daniel Rodríguez –Arco Ferrol– y Daniel González –Sílex– cerraron su concurso con la primera y tercera posición en un medallero en el que también estuvieron los oros de Manuel Brage y Ana María Fernández en +50.

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