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+Deportes

Las medallas extremeñas y manchegas del Juancho Vázquez Trasancos y Narón O Freixo

La representación local, que formó con delegaciones de otras Autonomías, sumó seis podios

Redacción
28/04/2026 21:50
Cupeiro y Abelleira disputaron su primera cita estatal sénior con nota
Cupeiro y Abelleira disputaron su primera cita estatal sénior con nota
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El Juancho Vázquez Trasancos y el Narón O Freixo han vuelto a hacer las maletas para traerlas, de nuevo, con varias medallas estatales. Con las entidades locales teniendo que competir con las federaciones de Extremadura y Castilla La Mancha, la actuación local sirvió, por ejemplo, para que esta última entidad finalizase como tercera en el medallero y la extremeña, quinta. 

Los del Juancho Vázquez vieron cómo su competidor más veterano, João Sobrinho, levantaba los brazos como campeón en ligthcontact -84 kilos en una cita nacional con muchísimo nivel y en la que en kick finalizó quinto. Y, en la que fue su primera cita sénior,, los canteranos de la comarca Naiara Cupeiro y Pablo Abelleira se sacudieron los nervios para firmar una gran prueba. La valentía de la primera le dio un doble bronce en K-1 light –en donde la campeonísima Ángela Ugarte la eliminó en semis– y en kicklight -50 kilos. Por su parte, Abelleira, a pesar de su buen hacer, se quedó en cuartos en ambas.

Además de en competición, Almudena Sánchez arbitró en la cita estatal y Rubén Villar formó como seleccionador
Además de en competición, Almudena Sánchez arbitró en la cita estatal y Rubén Villar formó como seleccionador
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Mientras, el Narón O Freixo se quedó sin el premio dorado cuajando asimismo una gran actuación. Su internacional Rubén Iglesias fue el que se quedó más cerca, siendo subcampeón en kicklight en -63 kilos, cediendo ante el cántabro Eduardo Valdor, en un cuadro con una gran participación y nivel.

También en el podio, si bien con opciones de un mejor resultado, terminaron Iker Villar y Daniel Robles, ambos colgándose el bronce en K1 light -69 kilos y -81 kilos, respectivamente. Ambas entidades preparan sus próximas citas

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