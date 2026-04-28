Fallece Moncho Monsalve, histórico entrenador del OAR Ferrol

Moncho Monsalve, durante su época con el OAR Ferrol Cedida

La ciudad de Ferrol se despertó un poco más triste por la pérdida de uno de sus entrenadores más emblemáticos. El vallisoletano José Manuel Monsalve, más conocido como Moncho Monsalve, que dirigió al OAR Ferrol en la temporada 1985/86, falleció a los 81 años.

Monsalve fue uno de los referentes del baloncesto español. No sólo tuvo una destacada carrera como jugador -vistió la camiseta del Real Madrid y de España en 65 ocasiones-, sino que fue un histórico en los banquillos de distintos clubes. Desde su retirada en 1972, el pucelano pasó por el Mataró, Barcelona, Zaragoza, Murcia y Málaga, antes de recalar en la ciudad naval para dirigir al Clesa Ferrol.

Aunque sólo estuvo una campaña, en la que logró la permanencia en el "playout" tras sumar doce victorias en la liga regular, dejó una huella imborrable. "Fue una época genial. Su año fue peculiar porque apareció Anicet (Lavodrama) aquí, también fue la temporada en la que se lesionó Nate Davis. Fue un año tremendo", indicó Manolo Aller, al tiempo que añadió que "yo hice una campaña espectacular. Trabajé mucho con él, me apretó mucho. Era un tío adelantado a su tiempo. Le gustaba innovar en muchas cosas y con nosotros lo hizo. Es un año que recuerdo con mucha alegría. Era muy especial".

Asimismo, el exjugador ferrolano comentó que "era una persona que sólo pensaba en baloncesto y que siempre quería hacer cosas diferentes. Se volcaba mucho con los jóvenes, además de romper moldes. Fue de los primeros en ir a entrenar fuera de España y a distintas selecciones. Era rompedor y exigente en la pista, pero fuera de ella era supercariñoso. Te ayudaba en lo que fuera. Es un tipo de los que sólo aparecen una vez en la vida. Estuvo en muchos equipos y todos dicen cosas buenas de él", indicó Aller, que reconoció que "es una pena su fallecimiento, aunque es cierto que llevaba bastante tiempo fastidiado, pero sigue siendo una lástima".

El recuerdo de Anicet Lavodrama

De igual manera habló su compañero y amigo Anicet Lavodrama. Para él "Moncho era como mi padre, era familia. Siempre me acuerdo cuando lo conocí. Me vino a ver a Los Ángeles, cuando yo estaba entrenando con los Clippers para conseguir un contrato. Se acercó y sentí una energía y un calor especial. Era un persona muy cercana que vivía mucho todo lo que hacía. Gracias a él conocí un lugar fundamental en mi vida, que es Ferrol", recordó.

Ese conexión que tuvo el hispano-centroafricano fue única, como él mismo dice. Para Lavodrama, Monsalve "era un entrenador que siempre estuvo comprometido con sus jugadores y creabas un vínculo especial. A mí siempre me decía: 'Anicet, tienes que pensar en tu futuro y en tu carrera' porque quería que mejorase ciertos detalles a pesar de jugar de pívot. Me animaba a mejorar mi tiro exterior, a ser más polivalente y más egoísta", indicó.

Y es que para el vallisoletano, tanto él como Nate Davis "teníamos que ser el sostén principal del equipo porque éramos los extranjeros. Eso me ayudó mucho a entender lo que era ser un deportista profesional". Pero, sin duda, lo que más recuerda Anicet es "una gran persona que siempre me ayudó. Me acuerdo en un partido contra Estudiantes, cuando Juan Antonio Orenga se cayó en mi pierna, que me produjo mi primera lesión grave, y fue él quién me llevó al centro médico de Valdoviño. Me acompañó durante todo el tiempo y le dijo al doctor que tenía un potencial muy grande, que mi futuro era valioso y había que cuidarme muy bien". Por ello, su fallecimiento "es una pena muy grande para mí. Es difícil pensar que ya no voy a poder verle ni escucharle. Era familia y me permitió conocer este lugar tan importante como es Ferrol".

Ese ese el recuerdo de dos de sus jugadores más importantes y queridos, a pesar de haber estado sólo un año juntos. Para ellos, era un gran persona y siempre que podían trataban de ponerse en contacto. De hecho, como recordó Manolo Aller, "siempre que nos veíamos o hablábamos, siempre lo comentábamos. Tenía un recuerdo muy especial de su etapa en Ferrol".

Después de su paso por la ciudad naval se fue a dirigir a otros equipos como Hospitalet, Basket Mestre, Oximesa Granada, Náutico Tenerife, Castilla Valladolid, Cantabria Lobos y Balneario de Archena, además de dirigir a Marruecos, República Dominicana y Brasil. Su impacto en todos esos lugares transcendió más allá del baloncesto. Por ello, en 2024 la Federación Española, de la que formó parte, lo introdujo en su Hall of Fame, uno de sus mayores reconocimientos. Sin duda, es una gran pérdida para todos, pero especialmente para Manuel Aller y un Anicet Lavodrama, que "siempre lo tendré en mi memoria por cómo me ayudó cuando vine con 22 años de una ciudad grande como Houston y me ayudó a adaptarme a Ferrol, un sitio que siempre será mi hogar. Será duro no poder verlo más".