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+Deportes

Reconocimiento gallego a Ramón Vázquez Mayo

El precursor del kárate gallego y local recibirá el miércoles la distinción de la Xunta al mérito deportivo

Redacción
27/04/2026 22:39
Vázquez, en el centro, con sus hijos Moncho y Gustavo
Vázquez, en el centro, con sus hijos Moncho y Gustavo
Cedida
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El deporte local sigue cosechando reconocimientos por parte del gobierno autonómico. Así, si el pasado año como ejemplo más reciente Manuel Seco –Club Aldebarán San Sadurniño–, Javier Gómez Noya y Tomás Llao eran tres de los premiados con la distinciones al mérito deportivo de la Xunta, este año también habrá premio para la ciudad. 

Imagen del local
Imagen del local
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En esta ocasión será Ramón Vázquez Mayo el que cuente con su reconocimiento en la gala que tendrá lugar en el Palacio de Exposicións e Congresos de A Coruña el miércoles 29 de abril. Un galardón en el que se valora el trabajo de toda una vida de este precursor del kárate no sólo en la comarca, sino también en Galicia.

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