Nuevas reglas, nuevas medallas para el cedeirés Damián Suárez

Suárez, a la izquierda, en la cita continental Cedida

Dos podios en otras tantas pruebas continentales, mantenerse en el liderato del ranking doméstico e internacional, la convocatoria para el próximo Europeo de acuatlón y la cada vez más cercana posibilidad de acudir a la cita continental de triatlón -y a un Mundial que se jugará, como novedad, en el Nacional de Coruña–. La presente campaña del cedeirés Damián Suárez le está dando al joven deportista de la villa los frutos al gran trabajo realizado.

El último, otra presea en una Copa de Europa júnior. Y lo hace el local a penas un mes después de haberse estrenado como medallista individual en este tipo de competiciones. Si el ahora pupilo de Gómez Noya abría la lata hace unas semanas con su triunfo en Quarteira, el del Delikia demostró su versatilidad y regularidad en una cita de Torremolinos en la que las reglas cambiaron poco antes de su disputa.

Así, la prueba pasó de triatlón a duatlón debido a la mala calidad del agua en Los Álamos. Una situación que no cambió los planes de Suárez ni mermó su ambición. Eso sí, sabiendo ya que, si bien esta carrera iba en principio a ser clasificatoria para el citado Europeo –el ganador lograba el pase–, estas reglas también cambiaron al hacerlo su formato. El de Cedeira volvió a estar en el cajón a pesar de cortarle una de sus mejores facetas, la de nadador, demostrando que ahora también es uno de los rivales a batir en el trazado de atletismo.

Los cedeireses Damián Suárez y Lucas Riola, mucho más que oro y plata Más información

“Esta corriendo muy fuerte”, señalaba su padre y técnico nacional Xan Suárez. Y así lo demostró. “Fue en la primera carrera controlando. Y justo antes de la transición ya se puso por delante, salió primero”, cuenta. El cada vez más dorado cedeirés supo seleccionar el grupo en el ciclismo y a pesar de ser un pelotón excesivamente numeroso sabía que sus opciones pasaban por el segundo tramo a pie.

Un último trazado en el que se puso en cabeza al medio kilómetro. Una primera posición que le “robó” el campeón nacional sub 18 de 1.500 y récord estatal de esta distancia y en 3.000, su compañero de entrenamiento Xavi Cabanilles. “Venía corriendo muy fuerte y le pasó”, relata Suárez, “pero muy contentos. Xavi es un muy buen corredor y hay que tener el día para ganarle. El otro día lo hizo en Quarteira y aquí ganó él”.

Ausencias y presencias

Un podio del que Suárez no se baja y que le puede abrir la puerta al Campeonato de Europa después del citado oro en Portugal y de esta plata en Torremolinos, a pesar del forzado cambio en la prueba. Una carrera en la que desgraciadamente no pudo estar su compañero Lucas Riola por enfermedad, impidiendo así un nuevo doblete cedeirés que, sin duda, podría verse en otras competiciones.

“Fue una lástima porque a Lucas el duatlón le venía como anillo al dedo”, señala el preparador. Con el local ya de vuelta a los entrenamientos, los que sí pudieron estar en Torremolinos fueron Samuel Sánchez e Inés Serantes, a los que sí que penalizó un tanto el cambio a duatlón. A pesar de esto, el objetivo para ambos era el de demostrar en competición el gran nivel al que se encuentran entrenando, como señala su entrenador.

Y Sánchez lo hizo a pesar de las molestias en la espalda que lleva sufriendo desde hace más de dos semanas, destacando especialmente su trabajo sobre una más amable bicicleta, firmando uno de los mejores parciales para ser finalmente quincuagésimo cuarto a pesar de sus problemas físicos. Por su parte, su compañera Serantes fue cuadragésimo cuarta. “Corrió muy bien, fue su mejor 5.000 desde siempre”, valoraba Suárez.

Una competición en la que asimismo hubo presencia local en élite, de la mano de Natalia Castro –Delikia–, siendo decimoctava, y de Iratxe Arenal y la naronesa Lucía Piñón, cruzando la línea de meta en los lugares 46 y 47, respectivamente en una nueva competición en la que se demostró que en tri o en du, los nombres locales siguen destacando.