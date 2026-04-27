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+Deportes

El Ría Ferrol regresa satisfecho a la elite del atletismo

Las rojinegras fueron cuartas en la primera jornada de una División de Honor en la que también estuvieron Belén Toimil con el Playas y Pedro Osorio con la Gimnástica

Redacción
27/04/2026 22:21
Las jóvenes integrantes del conjunto ferrolano
Las jóvenes integrantes del conjunto ferrolano
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Dos campañas. Ese ha sido el tiempo que el Ría Ferrol tuvo que “jugar” en Primera División antes de que el pasado mes de junio, las deportistas de A Malata celebrasen de nuevo su regreso a la élite del atletismo nacional, División de Honor. Las rojinegras se enfundaron de nuevo su equipación como uno de los mejores conjuntos españoles de la disciplina y lo hicieron para afrontar la primera jornada en León.

Un conjunto lleno de juventud y ganas que en su regreso firmó la cuarta posición en su cuadrangular, con las anfitrionas, San Sebastián y Alcampo Scorpio 71 en las tres primeras posiciones. Sólo quince puntos separaron a las ferrolanas de esta última formación, que llegaba a la prueba leonesa con varias bajas importantes y con margen de mejora para futuros compromisos.

El Ría cerró su vuelta a División de Honor con cuatro celebradas primeras posiciones, demostrando que en los concursos se encuentra uno de sus puntos fuertes. Así, Diana Jiménez, María Barrios y Rosana Martínez fueron las mejores en las citas de pértiga, triple y disco un kilo, respectivamente, con un primer lugar que también consiguió su compañera Nuria Muntaner en 200 metros, con, además, mejor marca personal –24.26–.

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Un buen hacer en arena y círculo que las ferrolanas mantuvieron gracias a Diaou Diallo, Xiana Lago e Iria Filgueira, con sus segundos lugares en longitud, peso y martillo cuatro kilos, respectivamente. Unas segundas posiciones que asimismo tuvieron los nombres propios de Elvira Barrón –5.000 marcha– y los de Aroa Martínez, Muntaner, Marta Vargas y Francisca Segura en el relevo de 4x100 metros.

Segura, además, previamente había conseguido una importante tercera posición en el hectómetro, bajando también su mejor registro, para lograr un bronce que asimismo lograron Inés Oitaven y Pilar Rojo en 400 y 3.000 obstáculos, respectivamente. El próximo 16 de mayor dirimirán la segunda cita de esta fase previa.

Toimil y Osorio

No sólo en León brillaron los nombres locales, sino que su protagonismo tuvo también su espacio en L’Hospitalet de Llobregat y en Salamanca. En el primero de los emplazamientos la mugardesa Belén Toimil fue la mejor en lanzamiento de peso –16,56 metros– con unos puntos que ayudaron a que el Playas de Castellón cerrase como primeras esta cita.

Por su parte, el ferrolano Pedro Osorio tuvo doble premio, al ganar defendiendo los colores de la Gimástica de Pontevedra la cita de 800 y el relevo 4x400 , con el equipo terminando tercero a la espera de esa segunda jornada previa.

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