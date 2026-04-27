El Costa Ártabra femenino desciende tras caer en Asturias con un mal arbitraje

Imagen de archivo de un partido del BBCA femenino esta temporada Daniel Alexandre

La última jornada de la Primera Nacional resultó ser muy amarga para el Costa Ártabra femenino. El conjunto ferrolano se jugaba el descenso contra el C.D.Art-Chivo Sanfer Adba Sat Logística, pero la fortuna y un mal arbitraje propició la derrota de las de Carlos Vázquez (90-58).

El equipo de la ciudad naval se desplazó hasta tierras asturianas sabiendo que tenía que ganar o por lo menos perder por menos de quince puntos, que era la diferencia por la que le había vencido en Ferrol a su rival. No era una tarea sencilla, sobre todo por las lesiones que acumulaba, pero confiaba en sus posibilidades de conservar su plaza otra temporada más.

Sin embargo, nada más empezar el partido todo se fue al traste, no por su mal encuentro, que un poco también “porque estuvimos muy individualistas, no atacamos bien la zona y ellas estuvieron muy acertadas desde el triple, hasta el punto de que metieron once, cuando tenían una media de cuatro por partido”, comentó el preparador ferrolano.

Pero no sólo eso influyó, sino que “los árbitros no estuvieron nada bien. Básicamente hicieron el trabajo que tenían que hacer para que el equipo asturiano mantuviese su plaza. Fueron a pitar cosas que no tenían ningún tipo de sentido, como algunos fueras de banda que no existieron o faltas en algunas acciones que eran lucha y nos castigaron a nosotros. Fue un sinsentido”, apuntó resignado Vázquez, al tiempo que indicó que “sabíamos a lo que íbamos y no supimos mantener la cabeza fría. Descendimos y el año que viene jugaremos en Autonómica e intentaremos volver”, finalizó.

Alegría

Por suerte, el resto de la jornada se saldó con dos noticias más positivas gracias a la victoria de sus compañeros del masculino, así como la del Basket Ferrol. Respecto al BBCA, el conjunto dirigido por Carlos Cotovad superó a un Porriño (84-60) tras un partido que era prácticamente una final. Así lo sabían sus jugadores, que salieron a por todas en el primer cuarto, dominando en el marcador gracias a una mayor eficacia (29-17).

Con todo, en el segundo cuarto, Porriño, a pesar de estar muy mermado por las lesiones, despertó de su letargo y estuvo a punto de empatar el partido remontando una diferencia de dieciséis puntos. Por suerte, llegó el descanso y tras él volvió la mejor versión del cuadro ártabro, que metió la directa para conseguir una victoria y mantener vivas sus opciones de meterse en la “Final Four”. Para ello, deberá ganar los tres partidos que le quedan.

Por último, la alegría se trasladó a Neda con la victoria del Basket Ferrol frente a un rival directo por la permanencia como es el Berberecho de Noia (72-70). El equipo entrenado por Suso Varela se llevó este igualado encuentro “con una canasta en el último segundo de Dani Couce, que vino desde Salamanca, sólo para ayudarnos”, apuntó el técnico y añadió que “podíamos haber ganado por un poco más y quedarnos el average, pero nos pesaron un poquito los nervios y esa falta de experiencia, pero lo importante fue ganar. Me alegro mucho por los chavales porque están entrenando muy bien y esto puede ser el comienzo de algo bueno. Ahora toca seguir trabajando”, zanjó.