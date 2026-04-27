El Basketmi Ferrol regresa a la senda de la victoria

El Basketmi Ferrol sólo contó con dos cambios Cedida

Después de varias jornadas cayendo derrotado ante equipos de la parte alta de la tabla tras partidos muy disputados, el Abeconsa Basketmi Ferrol regresó a la senda de la victoria tras superar, de manera contundente, al CBSR Elche (39-79). A pesar de que tuvieron que afrontar un viaje muy largo en furgoneta y apenas tenían dos cambios, el conjunto de la ciudad naval lo dejó todo en la pista como siempre.

Al principio, le costó un poco aclimatarse a la pista y a la forma de jugar de un cuadro ilicitano que apretó mucho, pero una vez se asentaron, los jugadores ferrolanos dominaron todas las facetas y se ­adjudicaron una merecida victoria después de un partido en el que todos sobresalieron.