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Baloncesto Adaptado

El Basketmi Ferrol regresa a la senda de la victoria

El conjunto de la ciudad naval cuajó una gran actuación ante el Elche

Redacción
27/04/2026 20:04
El Basketmi Ferrol sólo contó con dos cambios
El Basketmi Ferrol sólo contó con dos cambios
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Después de varias jornadas cayendo derrotado ante equipos de la parte alta de la tabla tras partidos muy disputados, el Abeconsa Basketmi Ferrol regresó a la senda de la victoria tras superar, de manera contundente, al CBSR Elche (39-79). A pesar de que tuvieron que afrontar un viaje muy largo en furgoneta y apenas tenían dos cambios, el conjunto de la ciudad naval lo dejó todo en la pista como siempre. 

Al principio, le costó un poco aclimatarse a la pista y a la forma de jugar de un cuadro ilicitano que apretó mucho, pero una vez se asentaron, los jugadores ferrolanos dominaron todas las facetas y se ­adjudicaron una merecida victoria después de un partido en el que todos sobresalieron. 

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