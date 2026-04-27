El Atletismo Narón más local sacha pecho en Avilés en Primera

El grupo naronés llevó a cabo un buen papel en su estreno Cedida

Un Atletismo Narón más “aborigen” que nunca se desplazó en su debut estatal a las pistas avilesinas de Yago Lamela, en donde la entidad de Río Seco inscribió su nombre como tercer clasificado, consiguiendo además que todos sus atletas puntuasen, sin ceros en ninguna de las pruebas.

Y si este hecho es ya relevante, también lo es la presencia de los naroneses de cuna Lois Corral, Eric Graña, Antón Díaz, Martín Barredo, Diego Tuimil, Xoán Galego, Pablo Vázquez, Telmo Beceiro y Manuel Polo, demostrando el buen estado de forma de pasado, presente y futuro del club.

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Uno de esos atletas más experimentados fue un Iago Pazos que logró el triunfo en un concurso de jabalina en el que su compañero Roi Sierra fue tercero. Paulo Pereira y los Anxos –Bello y Lado– fueron también los mejores en sus respectivas citas de 200, 800 y 3.000 metros. Pereira repitió lugar de privilegio al ser segundo en los cien, una posición de plata que ocuparon también Alejandro Domingo –1.500–, Javier de Miguel –3.000 obstáculos–, Francisco Pereira –martillo– y el 4x400. Un virtual medallero en el que también estuvo David Vaamonde, bronce en la cita del anillo.

Mientras, en Monterrei, Irma Veiguela aportó unos importantes puntos a un Sanysec Ourense que finalizó primero, con la ferrolana segunda en 800. Una cita en la que las naronesas Carmen Faure y Erika Fernández formaron con el Celta, siendo cuartas en altura y disco, consiguiendo además esta mejor marca personal.