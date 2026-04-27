Buen trabajo para los karatekas De Temple, Guerrero y Rocha en las Series A de A Coruña

Guerrero y su técnico Vázquez, en la cita herculina Cedida

Con más de mil nombres llegados de casi un centenar de países, las Series A de kárate desembarcaron en un Palacio de Riazor engalanado para esta importante ocasión.

Una cita internacional en la que asimismo la comarca estuvo presente con tres deportistas que demostraron su nivel prácticamente en casa. Lucía Guerrero y Ramón de Temple –Renbukan– y Alba Rocha –Helenos– fueron los encargados de entrar en liza en el tatami coruñés. Casualmente el segundo de los competidores tuvo la suerte de celebrar su 19 cumpleaños disfrutando de este gran evento, formando en el cuadro absoluto de kumite -84 kilos.

Toda una excepcional fiesta de aniversario en la que a pesar de caer en su primera pelea con el italiano Mosca dejó buen sabor de boca para el ferrolano. Su compañera Guerrero se impuso en -68 kilos a la kazaja Tizimbay y a punto estuvo de seguir avanzando en una senda en la que se encontró con la egipcia Abuzeed que cortó esta ascensión en la recta final de la pelea, sin opción a repesca. Por su parte, Rocha logró también ganar en su debut ante la francesa Ouissa, cayendo ante la bosnia Kresi.