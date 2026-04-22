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Automovilismo

Meritoria tercera posición para Édgar Vigo y Fátima Ameneiro en India

Ese podio logrado por la dupla fenesa los catapulta al segundo puesto en el Asia-Pacific Rally Championship cuando se llegó al ecuador del campeonato

Redacción
22/04/2026 20:56
Édgar Vigo y Fátima Ameneiro, en el podio de la prueba disputada en la India
Édgar Vigo y Fátima Ameneiro, en el podio de la prueba disputada en la India
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Segunda prueba del Asia-Pacific Rally Championship y segundo podio para Édgar Vigo y Fátima Ameneiro. Si en su estreno lograron el quinto lugar absoluto y la segunda posición en la categoría de dos ruedas del Campeonato de Nueva Zelanda, en esta ocasión la dupla fenesa brilló en el escenario más exigente de Asia con una tercera posición absoluta en el FIA APRC y un sexto puesto en la clasificación general, lo que les permite escalar hasta el segundo lugar del campeonato cuando este llegó a su ecuador. 

Tanto Vigo como Ameneiro no tenían nada fácil superar ese inicio, pero lo hicieron y con creces. Esta segunda cita del certamen no sólo iba a ser un desafío técnico, que también, sino una batalla física pues durante muchos kilómetros la temperatura de la cabina del coche superaba los 50 grados. A pesar de ello, la dupla fenesa pudo rendir al máximo gracias a su buena preparación y su capacidad de resistencia en estas condiciones. 

Asimismo, volvieron a exhibir ese espíritu de superación que les caracteriza, pues en el inicio del rally, se les rompió la palanca de cambios. A eso se le sumaron unos problemas electrónicos que les obligaron a limitar sus RPM. Aun así, la pareja adaptó su estilo de conducción para, al tiempo de seguir siendo competitivos, salvaguardar la mecánica para conseguir unos puntos muy valiosos para el campeonato. No sólo hicieron eso, sino que lograron subir al podio. 

Tras acabar la prueba, Vigo indicó que “el South India Rally ha sido la prueba definitiva de nuestra resistencia y capacidad estratégica. Regresamos con un podio FIA y la satisfacción de saber que, en igualdad de condiciones, somos candidatos firmes al título”. Ahora, tanto Édgar como Fátima tendrán un breve parón antes de acudir a Indonesia en agosto, donde esperan asaltar el liderato del certamen. 

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