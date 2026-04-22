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Ciclismo

Marco Veiga se lleva la victoria en Burela tras un final apretado

El naronés echó el resto en los últimos metros para adjudicarse el triunfo en la segunda prueba de la Copa de España de enduro

Redacción
22/04/2026 21:12
Marco Veiga posa con su trofeo de campeón de la segunda prueba de la Copa de España
Marco Veiga posa con su trofeo de campeón de la segunda prueba de la Copa de España
Cedida
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Luchando hasta el final. Así logró Marco Veiga la victoria en la segunda prueba de la Copa de España que se disputó en Burela. Allí, el naronés superó, en los últimos instantes y por apenas 38 milésimas, al aragonés Juan Gabriel Torralba, que dominó durante gran parte de la competición. 

Con motivo de la disputa del trofeo estatal y el VI Enduro Monte Castelo Burela, más de 200 ‘riders’ vieron la oportunidad de disfrutar de una de las citas que más emoción genera y que posee un circuito más atractivo. Y no es para menos, pues el Club Cerezo Bikes diseñó un trazado con cinco tramos cronometrados para completar un total de 27 kilómetros con un desnivel de 1.500 metros. El competir cerca de casa y ante su gente ayudó, sin duda, a que Marco Veiga echase el todo por el todo para salir vencedor. 

El naronés comenzó muy fuerte sacando casi un segundo a Torralba, pero a partir del segundo tramo, el aragonés metió un marcha más y voló por el trazado de Burela, hasta el punto de que fue el más rápido en los siguientes. Eso lo notó, Veiga, que apretó los dientes y dio lo mejor de sí para, con un último parcial excelso, en el que le sacó cinco segundos al mejor tiempo de su rival, logró hacerse con la victoria por el escaso margen de 38 milésimas. 

Copa Galicia

Esta, además, no fue la única prueba con buen sabor de boca local, ya que José Manuel Rouco (Cambre) cosechó una tercera posición, en la categoría infantil, en el VI Trofeo Concello do Porriño. En esa misma categoría, su compañero Carlos Aguilar finalizó quinto, mientras que en la división femenina, Sara Cerezo fue cuarta. Así, en cadete destaca el “top 5” de Carla Hermida (Náutico de Narón) y Andrea Paz (Esmelle). Por último, en máster 40 y 50, Xorxe Lourenzo (Esmelle) y Roberto Leira (Pulpeiros), también estuvieron entre los cinco mejores de esta nueva prueba de la competición autonómica. 

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