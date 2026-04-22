Ferrolterra acude con esperanzas La Nucía

Los tres representantes del Narón O Freixo Cedida

Ferrolterra volverá a estar representada en el próximo Campeonato de España de kickboxing que se disputará desde hoy, hasta el domingo en La Nucía. Hasta allí se desplazarán representantes del Narón O Freixo y del Juancho Vázquez Trasancos, que buscarán dejar el nombre de la comarca en la mejor posición posible.

Por parte del conjunto naronés acudirán Rubén Iglesias, que peleará en kicklight y light contact en 63 kilos; Iker Villar, en kicklight y K1 light en 69 kilos; y Daniel Robles, en K1 en 81 kilos. Del Juancho, estarán presentes Naiara Cupeiro, que competirá tanto en kicklilght como en K1 light, en 50 kilos; Pablo Abelleira, en light y kicklight en -57 kilos; y Joao Sobrinho, que hará lo propio en light y kicklight, en 84. Además, junto a ellos irán los entrenadores Ángel Pedrería y Juan Francisco Vázquez.