El CFX se juega el podio en la División de Honor

El CFXE lograron el ascenso de categoría Cedida

La División de Honor de la Liga Gallega está que arde, hasta tres equipos (Xaquedrum, Benchosey y Círculo Ferrolán) se jugarán el podio en la última jornada, después de que el conjunto ferrolano superase por 3,5 a 2,5 al Benchosey. Esa victoria comprime todo y deja la distancia entre esos tres clubes en un solo punto.

En Primera, la cosa no fue bien para los equipos locales, ya que tanto el CFX como el Grupo Bazán y Narón perdieron sus respectivos duelos ante Ex-alcohólicos (1,5-2,5), Xadrez das Mariñas (2,5-1,5) y TDFC (1,5-2,5). Esta situación provocó que el Narón ya esté descendido, mientras que Grupo Bazán y CFX se jugarán la categoría en la última jornada en la que, casualmente, se enfrentan entre ellos. El Capablanca, que ganó al Sigras (0,5-3,5) ya está salvado.

En Segunda, se confirmó el ascenso del CFX E, que superó al Xaquedrum (3,5-0,5), mientras que el CFX D cayó ante el Betanzos (3-1) y el Narón ante el Mirko (3-1).