El Balonmano Narón logra el pase para el ‘play-in’ a falta de finalizar la segunda fase

El Balonmano Narón empató en su visita al Miño Jorge Meis

Tenía su primera oportunidad para lograr su objetivo y el Ojo de Nómada Balonmano Narón no falló. El equipo entrenado por Alejandro Basoa, a pesar de empatar su partido ante el Balonmán Miño (25-25) logró asegurarse la primera posición y jugar el ‘play-in’ para luchar por el ascenso con una jornada de margen. Ese punto conseguido sumado a la igualada del Millavén Lucense, propició esta carambola que benefició al conjunto naronés.

De hecho, el técnico apuntó que “más que nunca, este empate sabe a una victoria, sobre todo después de un partido superdisputado, como reflejó el marcador, en el que el rival nos puso las cosas muy difíciles y plantó cara hasta el último momento”, apuntó, al tiempo que añadió que “nosotros tampoco jugamos de manera muy brillante, pero somos un grupo que este año aprendimos a sufrir y a sacar las cosas adelante, aunque no sean favorables. Ahora tenemos la cabeza puesta en este fin de semana, pero miramos de reojo al ‘play-in’”, aseguró.

En cambio, el Dispesan Café Balonmán Pontedeume no pudo celebrar, al igual que sus vecinos, tras caer en la pista del Seis do Nadal por un ajustado 29-28, lo que certifica matemáticamente que no podrá disputar los playoffs por el ascenso.