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Tiro con arco

Arco Narón y Arco Ferrol triunfa en la Liga Gallega

Ambos clubes dominaron en la mayoría de las categorías que entraron en liza

Redacción
22/04/2026 21:05
Saúl Gómez, en el centro de la imagen, fue el ganador en la categoría alevín
Saúl Gómez, en el centro de la imagen, fue el ganador en la categoría alevín
Cedida
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La segunda jornada de la Liga Gallega al aire libre de tiro con arco volvió a dejar muchos éxitos en la comarca, concretamente para el Arco Narón y el Arco Ferrol. Entre las dos entidades ocuparon la mayoría de los podios en las distintas categorías que entraron en liza en Redondela. 

Así, la competición comenzó con un oro de Saúl Gómez (Narón) y una plata de Mateo Bollaín (Ferrol), en la categoría alevín recurvo. A este doble podio le siguió el triunfo de Alba Oca, en la división femenina, y la plata y el bronce de Paula Pérez y Adriana Rodríguez, en sub 15 mujer, respectivamente.

En sub 18 femenino, las naronesas Lúa Teijeiro y Lía Lage ocuparon las dos primeras posiciones, mientras que en sub 21 dominó Elías Montenegro. Guillermo Javier González, en hombre, se adjudicó un bronce, con Ana María Fernández, en +50, siendo oro. 

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