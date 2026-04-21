Múltiples éxitos para el Sincro Ferrol en el Trofeo Concello de Oleiros

El Sincro Ferrol celebra una de sus medallas Cedida

El pasado fin de semana, el Sincro Ferrol volvió a romper con todo lo establecido y a demostrar porqué es uno de los clubes más destacados de la natación sincronizada. La entidad local volvió a exhibir todo su compromiso, constancia y trabajo que tan buenos éxitos le ha dado en el pasado y que todavía lo sigue haciendo. Basado en esos valores, acudieron al Trofeo Concello de Oleiros donde asombraron a propios y a extraños por su gran participación en la que consiguieron múltiples medallas.

A pesar de competir en diferentes categorías, todas las nadadoras, tanto las que participaron como las que no, demostraron esa unión que se forja día a día y que tan buenos resultados suele dar. Así, la competición celebrada en la localidad coruñesa no pudo empezar de mejor manera. El equipo más pequeño de todos, el que compite en la categoría prebenjamín, marcó la pauta de lo que iba a ser un gran campeonato.

La escuadra compuesta por Adriana, Carmen, Vera, Veronika, Manuel, Camila, Manuela y Lucía, y dirigida por Nekane Lechuga, conquistaron la medalla de oro después de un ejercicio en el que brillaron con luz propia gracias a su grandísima coordinación y sus precisos movimientos. Pero la cosa no acabó ahí, porque el equipo benjamín, compuesto por Solomiia, Victoria, Icía, Enya, Claudia, Cloe, Enara, Isabella, Area y Valeria y liderado por Nekane, conquistó un valioso bronce tras una actuación muy sólida.

Las deportistas del Sincro Ferrol, en el podio Cedida

Ese mismo puesto fue el que lograron las prealevines –Carlota, Gaia, Emma, Lara, Martina, Miroslava, Nya, Sofía, Valentina e Valeria–, dirigidas por Ainhoa Lechuga. La competición iba muy bien y siguió así gracias al quinto puesto en promoción infantil conquistado por el grupo formado por Alba, Briana, Carla, Daniela, María, Ruth, Sabela, Vega, Xiana, Ana y Candela, que realizaron un gran ejercicio y demostraron toda su evolución.

Por último, el grupo de promoción júnior, integrado por Alba Couto, Alba Ulloa, Belén, Catuxa, Cecilia, Lucía, Miriam y Sofía, y dirigido por Xandra Martínez, cerró este certamen con otro bronce, tras un espectáculo que puso en valor esa conexión que tiene todo el Sincro Ferrol y que sirvió para despedir de la mejor forma posible este Trofeo Concello de Oleiros.