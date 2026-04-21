Luces y sombras para los distintos equipos del Marina Ferrol en esta nueva jornada liguera

Imagen de archivo de un partido del Marina Ferrol Emilio Cortizas

El Marina Ferrol volvió a la piscina con sus distintos equipos para disputar los diferentes encuentros que les esperaban. En ellos, tuvo una suerte dispar, ya que ganó algunos con mucha solvencia, mientras que otros los perdió por pequeños detalles que echaron por tierra el gran trabajo realizado por todos los deportistas que entraron en liza.

Así, la jornada comenzó de la mejora manera posible con la contundente victoria del equipo femenino de División de Honor frente al As Mariñas (5-15) tras un gran encuentro. En cambio, sus compañeros no tuvieron tanta fortuna al ceder frente al poderoso CW Santiago (21-9). El Marina regresó a la senda del triunfo en la categoría cadete mixta gracias a superar tanto al CW As Mariñas (7-22) como al CW Santiago (2-12). El cuadro infantil trató de repetir esa doble victoria, pero sucumbió en su intento ante los mismos conjuntos, cayeron por 10-2 y 10-1, respectivamente.

La competición, como no podía ser de otra manera, se cerró con esa dualidad entre la luz, gracias a que el equipo alevín superó con cierta comodidad al As Mariñas (2-9), y la oscuridad, ocasionada por una última derrota ante el potente Santiago por un abultado marcador (12-2).