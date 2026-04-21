Lluvia de medallas y récords en Caranza

Momentos antes del inicio de una de las pruebas del Trofeo Marcos García Jorge Meis

Competían en casa y así lo demostraron el Natación Ferrol, el Náutico de Narón y el Natación Cedeira. Las tres entidades locales arrasaron en el Trofeo de Natación Marcos García-Cidade de Ferrol que se disputó en la piscina de Caranza el pasado fin de semana. Los tres clubes acabaron cargados de metales y de récords gallegos e incluso nacionales, en una competición en la que el nivel exhibido por todos los participantes fue muy elevado en todas las categorías que hubo.

Así, el Natación Ferrol finalizó primero por equipos, en la mayoría de ellas gracias a la aportación de Adrián Sueiras, Carla Pico, Alicia Jove, Daniel Seijo, Miguel Graña, Eva Pardo, Ángela Martínez, Diego Troitiño, Aroa Jiménez, Sergio Losada, Ángela Marie Hernández, Sabela García, Carmen Cano, Nelson Andrés López, Lola Piñeiro, Bertrand Hernández, Daniel Seijo, Adrián Sueiras, Rocío del Carmen Ramos, Tadeo Tabeira, Juan Pilar, Irati Martínez, Sergi Navarro, Icía Ártico y Lucía Villarnovo. Esta plantilla de élite sumó al palmarés ferrolano trece oros, trece platas y diez bronces.

El Narón no fue menos debido al gran rendimiento de Tatiana Caneiro, Hugo González, Daniel Meizoso, Daniela Rolle, Icía López, Sara Pérez, Martina Martín, que consiguieron dos primeros puestos, seis segundos y seis terceros. De hecho, Hugo, no sólo logró los dos oros, sino que estableció la mejor marca gallega y nacional de 13 años en 100 espalda al parar el crono en 1:01.19. A ese récord también le añadió el mejor registro autonómico en 50 espalda. Sin duda, un gran fin de semana para la delegación naronesa. A esa fiesta también se sumó el Cedeira gracias a Iván Gómez que consiguió una presea plateada en el 100 libre, con el que se puso fin a un campeonato de nivel.