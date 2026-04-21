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Tenis de mesa

El Panadería Santy Sin Gluten se juega el tercer puesto en Pontevedra

El equipo del Tenis de Mesa Narón cayó en su duelo ante el Aluche

Redacción
21/04/2026 21:16
Imagen de archivo de uno de los equipos del Tenis de Mesa Narón
Imagen de archivo de uno de los equipos del Tenis de Mesa Narón
Cedida
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Se acerca el final de las diferentes ligas y todos los equipos lo saben. Ninguna quiere encajar una derrota que eche al traste sus objetivos. Uno de estos conjuntos es el Panadería Santy Sin Gluten, que se jugará la próxima semana la tercera plaza contra el Visit Pontevedra, después de caer, de manera ajustada, ante el Aluche (3-4). 

Por suerte, el conjunto del Río Lérez, aunque ganó su partido aplazado, cayó en el correspondiente a esta fecha, por lo que todo estará en juego. Esa derrota del Panadería, fue la única que llegó en las divisiones nacionales, pues sus compañeros de Segunda División masculina, el Tijeritas La Pelu de Sixto solventó sin problemas su choque ante el AD Ponciano Nieto (2-4). De igual manera, el Armacón Narón también venció en su compromiso ante el Tenis de mesa Coruña por un contundente 1-4 gracias al buen hacer de Julia Guerra, Lucía y Carlos Álvarez. 

Esa buena racha de resultados se prolongó con las victorias del Nautalia Viajes ante el CTM Milagrosa Figuras (3-2), el Central Asesora Firacris Narón frente al Dez Portas Goce Viajes (3-2) y del San Xoán contra el Dez Portas Galicia Digital (4-1), Primera Gallega. En cambio, en Segunda, en la doble jornada, tanto el TDOT Narón, el Concello de Ares y el Celta Ingenieros Narón perdieron en sus respectivos compromisos. 

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