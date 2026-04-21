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Piragüismo

Diego Monzón regresa con un tercer puesto de Sevilla

El deportista infantil del Firrete deslumbró con su actuación en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas

Redacción
21/04/2026 21:13
Diego Monzón posa con su merecida medalla de bronce
Diego Monzón posa con su merecida medalla de bronce
Cedida
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La comarca continúa demostrando que tiene muchísimo talento en lo que al piragüismo se refiere. No en vano, hasta siete deportistas locales –dos del Firrete, dos del Piragüismo Narón y tres del Grupo Xuvenil de As Pontes– participaron en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas que se disputó en Sevilla. Allí, a pesar de competir contra deportistas de muchísimo nivel, los representantes de Ferrolterra dejaron su impronta, especialmente un Diego Monzón (Firrete), que regresó con una medalla de bronce colgada de su cuello. 

El joven ferrolano, que compitió en la categoría infantil de K-1 y se enfrentó a 3.000 metros, realizó una magnífica competición en la que desde el inicio estuvo peleando por las medallas. Demostró un ritmo muy alto, pero tanto Noel Piñeiro (Piragüismo Portonovo) como Thiago Paz (Piragüismo Ourense) lograron coger ventaja en la parte final y se escaparon, privándolo de la medalla de oro. Aun así, ese bronce le sabe muy bien. De igual manera, en esta prueba también participó el naronés Oskar Niebla, que finalizó en el decimosexto lugar. 

En una división superior, cadete A, compitió el pontés Xalo Romero. El del Grupo Xuvenil trató de traer la segunda presea a Ferrolterra en la distancia de 5.000, pero no lo consiguió. Con todo, acabó entre los 25 mejores. Por último, en cadete B, que asimismo compitieron en 5.000 metros, estuvieron Xoel Timiraos (As Pontes), Leo Rey (Firrete), Marco Canosa (Narón) y Daniel Ferro (As Pontes), que acabaron en el “top 60”, siendo el más destacado Timiraos, que finalizó en el puesto 17 tras una gran prueba. 

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