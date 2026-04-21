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Judo

Alejandra Álvarez y Hugo López logran dos preseas en el Nacional

La AD Ferrolterra cuajó un gran papel en Palma de Mallorca

Redacción
21/04/2026 21:10
Alejandra Álvarez, con el bronce cosechado en el Nacional escolar
Alejandra Álvarez, con el bronce cosechado en el Nacional escolar
Cedida
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La AD Ferrolterra continúa sacando talentos en la comarca. En esta ocasión, la entidad local se presentó en el Campeonato de España Escolar, disputado en Palma de Mallorca, y regresó con dos medallas de bronce cosechadas por Hugo López, en cadetes, y Alejandra Álvarez, en infantiles. 

El fin de semana comenzó de la mejor manera con esa tercera posición de López en -50 kilos. El naronés se plantó en semifinales tras derrotar, en dos grandes combates, al catalán Víctor Cabezas y al riojano Imanol Blasco. Sin embargo, en la penúltima ronda, sucumbió ante el andaluz Álvaro Gallardo, que a la postre fue el campeón. Pero el joven judoka se sobrepuso y en el combate por el bronce derrotó al madrileño Daniel Álvarez. 

Después de esta gran noticia, el domingo, fue el turno para los infantiles, entre los que estaban Alba Bollo, Iago Miño, Xabier Allegue, Xabi Mauriz y Alejandra Álvarez. Los tres primeros no pudieron avanzar de fase, mientras que Mauriz, aunque perdió su primer combate, ganó uno en la repesca, pero se quedó sin opción a metal al sucumbir ante el riojano Raúl Mier. Con todo, la gran alegría llegó con Álvarez, que en su primer año de infantil, se llevó el bronce. A pesar de empezar con una derrota, se repuso hasta conquistar ese tercer lugar ante Rocío García. 

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