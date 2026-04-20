Primer podio para Cagiao en el S-CER

Jorge Cagiao, en acción durante el Rally Sierra Morena DannyPhotoo

Apenas dos rallys fueron el tiempo que necesitaron el naronés Jorge Cagiao y su copiloto Javi Martínez para subirse al podio en una prueba del SuperCampeonato de España de esta modalidad. La dupla gallega finalizó en el tercer lugar en un Rally Sierra Morena que también estaba enmarcado dentro del certamen europeo, en el que se sobrepusieron a varios problemas relacionados con la pérdida de potencia y con la válvula pop-off en su Citröen C3 Rally2.

Esos inconvenientes se notaron desde el primer momento, ya que durante el “shakedown”, no pudo dar su máximo debido a la preocupación que le generaba. Eso se notó en la primera pasada por Córdoba, en el que sólo pudo ser duodécimo en la general, algo lejos de los pilotos del Europeo y de José Antonio ‘Cohete’ Suárez, uno de sus grandes rivales por el campeonato junto a Iván Ares, que tampoco tuvo un gran comienzo de prueba.

Por ello, durante la noche dedicaron a estudiarse muy bien los tramos que le esperaban el sábado, para poder demostrar toda la calidad que atesoran. Eso le ayudó mucho, puesto que en el primer paso por Villanueva de Córdoba (20,9 kilómetros), finalizó en el séptimo lugar, a casi quince segundos de ‘Cohete’ y a ocho de Ares, que no sólo comandaban el SuperCER, sino también el ERC, en el que sus participantes se encontraron con unas carreteras poco habituales para ellos y no estaban nada cómodos.

Esa séptima posición lograda por el naronés le dio más ánimos, aunque sus problemas de potencia persistían. Aun así, en la especial más larga de la prueba, la de Pozoblanco-Villahora, subió un pasito más, al ser sexto. Un lugar que no le bastaba, puesto que sabía que tenían ritmo suficiente para pelear por una victoria general que parecía encaminada para Suárez, seguido de Ares, Giandomenico Basso y un sorprendente Álvaro Muñiz, amigo y rival durante el CERA. Con todo, la progresión de la dupla formada por Cagiao y Martínez tuvo un retroceso antes del paso por las asistencias.

Ambos estaban muy contrariados porque no podían exprimir al máximo el coche, ya que tenían miedo de romper. Aun así, a pesar de eso marchaban, al final del primer bucle, en la tercera posición el SuperCER y quintos en la general. Pero ellos estaban decididos a ganar y dedicaron todo ese tiempo para intentar solucionar ese inconveniente con el motor y la válvula pop-off.

A por todas

Esta vez parece que dieron con la solución, pues lograron dos terceros puestos y un sexto lugar, tras un tramo neutralizado, que les metían de nuevo en la lucha con ‘Cohete’ e Iván Ares. Si bien es cierto que Jorge cayó hasta el cuarto puesto en la clasificación del SuperCampeonato, en detrimento de un Muñiz que estaba yendo a más, como demostró al marcar un ‘scratch’.

Todavía quedaba una jornada más para finalizar este Rally Sierra Morena, en el que estaban pasando muchas cosas y aún lo haría más. Muñiz siguió imparable ante un Cagiao al que le volvieron a aparecer esos problemas. Desesperado, el naronés decidió arriesgar mucho más en las curvas para compensar esa falta de potencia en las rectas. Eso le sirvió para empatar en un ‘scratch’ con Basso y reducir diferencias.

Además, tuvo la suerte de un pinchazo de su rival por el podio, lo que le permitió recuperar el tercer puesto en el Supercampeonato y ascender al quinto lugar en la general. Sin duda, un gran resultado, pero que pudo ser mejor si no llega a tener esos problemas. Ahora, el naronés ya piensa en arreglarlos y en correr el Rally Ciudad de Utiel.