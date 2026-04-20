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Baloncesto

Pleno de derrotas para los equipos de la comarca en una dura jornada

Tanto los dos BBCA como el Basket Ferrol y el Baxi Ferrol se midieron a rivales de mucho nivel

Redacción
20/04/2026 20:46
El BBCA masculino cayó en Santiago
El BBCA masculino cayó en Santiago
Daniel Alexandre
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El pasado fin de semana los equipos de la comarca vivieron su peor jornada. Ni los dos Costa Ártabra, ni el Basket Ferrol o el Baxi Ferrol Hotel Almirante lograron ganar sus compromisos. También es cierto que algunos de ellos se midieron a los líderes de las categorías y, aunque lucharon hasta el final, no lograron anotarse los triunfos, que buscarán en la próxima fecha. 

Uno de los que más se jugaban era el BBCA masculino, que apuraba sus opciones para meterse entre los cuatro mejores equipos y así luchar por el ascenso. Con todo, no lo tenía nada fácil, pues se medía a un potente Obradoiro que se tuvo que emplear al máximo para ganar (74-52). Los de Carlos Cotovad, aunque comenzaron muy bien, comandando hasta prácticamente el descanso. Tras esa pausa, los ferrolanos no salieron como tenían que hacerlo y encajaron un parcial de 11-0, que acabó pesando mucho. 

Tampoco pudieron dar la machada sus compañeras del femenino ante el Seis do Nadal (33-78). Las de Carlos Vázquez tuvieron “un encuentro muy complicado porque ellas están a otro nivel y juegan a otro ritmo. Tratamos de ponerlas en problemas, pero nos fue muy difícil. Lo bueno es que en el último partido nos jugamos la salvación y vamos a Asturias con la esperanza de conseguirla", apuntó. 

En una situación parecida se encuentra un Basket Ferrol, que si bien cayó ante el Celtas Rabaza (81-67), lo hizo tras un “gran partido en el que a pesar de estar sin bases, competimos todo el encuentro. Durante tramos conseguimos ponernos a ocho puntos, pero no fuimos capaces de rebajar más la diferencia y meterles más presión y al final ganaron. Lo bueno es que esto nos servirá de preparación para el partido ante el Noia, con el que nos jugaremos la última plaza”, dijo Suso Varela. Por último, el Baxi Ferrol perdió ante el Galogrin tras un choque muy disputado y que se decidió al final por pequeños detalles. 

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