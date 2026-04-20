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Voleibol

Narón acogerá a las promesas autonómicas

Las finales del Campeonato Gallego de voleibol de categoría alevín se disputarán en el pabellón de A Solaina

Redacción
20/04/2026 20:49
Imagen de la presentación de las finales
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Cedida
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Narón se prepara para acoger este domingo a las mejores promesas autonómicas de voleibol. Y es que la localidad celebrará las finales de los Campeonatos Gallegos alevín en el pabellón de A Solaina. 

La competición se disputará simultáneamente en dos pistas desde las 10.00 horas, reunirá a los mejores equipos de la comunidad. En concreto, en el cuadro femenino participarán Calasancias, Liceo, Korvis y Narón Volea, mientras que en la masculina estarán Narón Volea, Pontevedra, Calasancias y Arenal Emevé. 

El concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, destacó que “eventos como este contribúen a dinamizar a actividade deportiva e tamén a economía local, coa chegada de equipos e familias ao municipio”, al tiempo que añadió que “é unha satisfacción para Narón acoller esta cita que pon en valor o compromiso do club local”. 

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