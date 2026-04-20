Marcos Casal, convocado con el equipo nacional de beach sprint

Marcos Casal, en una imagen de archivo, durante una prueba Cedida

Ni Marcos Casal ni Joaquín Montero, del Remo Cedeira, tenían fácil conseguir la plaza en el equipo nacional de beach sprint –modalidad que será olímpica en los Juegos de 2028– que disputará en los próximos meses el Campeonato de Europa, así como el Mundial absoluto y sub 19 y los Juegos de la Juventud. Ambos se medían a más de un centenar de participantes en el Open de acceso, que se disputaba en La Línea de la Concepción, que buscaban ese mismo objetivo, sin embargo, Marcos consiguió sorprenderlos y hacerse con un hueco en el combinado sub 19 tras una gran actuación.

El joven cedeirés demostró un altísimo nivel desde el inicio de la competición. En la primera de las eliminatorias, Casal eliminó a su tocayo Marcos Santos, para clasificarse a los cuartos de final. Allí, sucumbió ante un Xavier Torres, que fue subcampeón. Aun así, ese resultado le sirvió para cumplir su objetivo. En cambio, su compañero Joaquín Montero no pudo lograrlo tras caer en la primera ronda frente a Pablo Hermoso. Con todo, la alegría fue máxima, pues habrá representación de Cedeira con el equipo nacional.

Nacional de bateles

De igual manera, en el otro extremo de la Península, concretamente en Legutio, también llegaron muy buenas noticias con el segundo puesto de los alevines del Mar de Mugardos –Sergio García, Leo Savitchev, Carlos Pacheco, Adrián Fernández y Paula García– en el Campeonato de España de bateles. Mientras que sus compañeros juveniles (Unai Rivas, Samuel Pereira, Iago Silvar, Xavier Reborido y Sara Bueno) acabaron primeros en la final B.

Hasta ahí también se desplazaron el infantil (Carla Fernández, Eugenie Vidal, Antía Álvarez, Lola Romero y José Aarón Salgueiro), y el cadete (Adrián Calvo, Álvaro González, Mateo Gómez, Diego Freire y Asier Barrio), de A Cabana-Ferrol, que fueron segundos en la final B y cuartos en la final A, respectivamente.