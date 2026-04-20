Las marchadoras locales causan una grata impresión en el certamen de Pereiro de Aguiar

Carme Paredes y Érika Puente, antes de la prueba Cedida

La marcha sigue demostrando que está ganando mucha fuerza en los clubes de la comarca. No sólo por el aumento de deportistas que realizan su práctica, sino por los grandes resultados que se están cosechando. En esta ocasión, representantes del Atletismo Narón y del Equilibrio Ferrol se desplazaron hasta Pereiro de Aguiar para disputar el Circuito Galego de marcha. Allí, la delegación local consiguió dos medallas y varios “top 10”, lo que habla muy bien de su evolución.

La primera gran alegría llegó en la categoría masculina de 1.000 metros, en la que el naronés Santiago Soto se proclamó campeón. De igual manera, también lo intentaron sus compañeros de club Gael Seijido e Iago Suárez, en el 2.000 metros, pero se quedaron a las puertas del podio al ser cuarto y sexto, respectivamente. Eso sí, consiguieron sus mejores marcas personales.

Esa segunda presea para la comarca llegó gracias a Carme Paredes, del Equilibrio Ferrol, que finalizó tercera en 2.000 marcha sub 12 tras una gran carrera. También la hicieron su compañera Érika Puente, que fue sexta, y la naronesa Olalla Calvo, que finalizó en séptimo lugar. Por último, en la distancia más larga, la de cinco kilómetros, Celtia Bedia acabó en la quinta posición, rozando el podio.