Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Valdoviño y Neda preparan sus Galas do Deporte

Ambos concellos abren el plazo de presentación de candidaturas

Redacción
17/04/2026 18:17
Galardonados en el evento nedense del pasado año
Galardonados en el evento nedense del pasado año
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Valdoviño y Neda se preparan ya para reconocer el trabajo de sus deportistas. Ambos concellos han abierto el plazo de presentación de candidaturas para la séptima y la vigésimo cuarta edición de sus respectivas Gala do Deporte. 

En el caso de la villa, este trámite podrá realizarse hasta el próximo 8 de mayo a través del registro o de forma presencial, por parte de cualquier persona física o jurídica, asociación, centro educativo, federación o entidad pública o privada, entregando los correspondientes méritos certificados.

Un plazo que en Valdoviño se cerrará el miércoles 29 de este mes, en el registro municipal o asimismo en sede electrónica. Las bases y requisitos podrán consultarse en la web del concello y asimismo las candidaturas serán evaluadas por un jurado. Un acto que tendrá lugar el día 22 de mayo y en el que se conocerá el nombre de las persona que tomará el relevo de Nerea Penabad y Lidia Vellón, oro mundial en danza coreográfica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de la edición del pasado año

Nueva cita con el Trofeo Marcos García
Redacción
Integrantes de la entidad comarcal

La AD Ferrolterra bate registros con seis de sus deportistas en el Nacional de base
Redacción
Galardonados en el evento nedense del pasado año

Valdoviño y Neda preparan sus Galas do Deporte
Redacción
Los cadetes ferrolanos, en la cita autonómica

A Cabana y Mugardos, a por las medallas estatales en Legutio
Redacción