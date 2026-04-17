Valdoviño y Neda preparan sus Galas do Deporte

Galardonados en el evento nedense del pasado año Cedida

Valdoviño y Neda se preparan ya para reconocer el trabajo de sus deportistas. Ambos concellos han abierto el plazo de presentación de candidaturas para la séptima y la vigésimo cuarta edición de sus respectivas Gala do Deporte.

En el caso de la villa, este trámite podrá realizarse hasta el próximo 8 de mayo a través del registro o de forma presencial, por parte de cualquier persona física o jurídica, asociación, centro educativo, federación o entidad pública o privada, entregando los correspondientes méritos certificados.

Un plazo que en Valdoviño se cerrará el miércoles 29 de este mes, en el registro municipal o asimismo en sede electrónica. Las bases y requisitos podrán consultarse en la web del concello y asimismo las candidaturas serán evaluadas por un jurado. Un acto que tendrá lugar el día 22 de mayo y en el que se conocerá el nombre de las persona que tomará el relevo de Nerea Penabad y Lidia Vellón, oro mundial en danza coreográfica.