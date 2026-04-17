O Esteo sabe moverse en espacios estrechos
Los ponteses reciben al Piensos Durán Albenses tras la reconfortante victoria ante el líder
Con la moral bien alta y todavía con opciones de meterse en el playoff de ascenso, O Esteo vuelve a casa tras haber destronado al rey Leis Pontevedra. Un triunfo al que los ponteses quieren dar más valor este sábado consiguiendo otro ante el Piensos Durán Albense –17.00 horas, Municipal A Fraga–.
“Non hai marxe de erro e necesitamos seguir dando a nosa mellor versión”, señalaba el preparador Iván López tras el empuje de puntos y de ánimo logrado en tierras pontevedresas. Enfrente, un Albense al que en la primera vuelta doblegaron por 4-9 tras una grandísima segunda parte. Un resultado que aspiran a repetir ahora con su afición como telón de fondo. “Na casa sentímonos máis fortes e o apoio da nosa xente é fundamental”, añadía un López que hacía un llamamiento para llenar la pista pontesa.