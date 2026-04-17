Nueva cita con el Trofeo Marcos García

Imagen de la edición del pasado año Jorge Meis

El Trofeo Marcos García-Cidade de Ferrol vuelve a llenar en la jornada del sábado la piscina de la que fue casa de este gran nadador del Natación Ferrol.

En la que es ya su quinta edición, un total de dieciocho clubes de toda Galicia secundarán esta competición, entre los que figura el anfitrión de Caranza, el Natación Cedeira y el Náutico de Narón, con casi un centenar de nombre en los poyetes ferrolanos.

Todo un homenaje a este internacional local y una auténtica fiesta de la natación gallega que dará comienzo a las 09.30 horas en su sesión matutina y a las 17.00 en la vespertina, estando prevista la entrega de galardones a las siete y media. Un completo calendario de competición que contará en su programa con más de un centenar de pruebas y con premios en metálico.