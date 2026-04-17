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+Deportes

La AD Ferrolterra bate registros con seis de sus deportistas en el Nacional de base

Infantiles y cadetes acuden al Campeonato de España que se disputa en Palma de Mallorca

Redacción
17/04/2026 18:43
Integrantes de la entidad comarcal
Integrantes de la entidad comarcal
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El Campeonato de España infantil y cadete que este fin de semana se disputa en Palma de Mallorca supone un nuevo hito en la historia de la AD Ferrolterra. Y es que esta entidad contará con un total de seis nombres en el tatami de la cita nacional, un cifra que hace más de dos décadas no se recordaba. El primero en abrir fuego será, precisamente, el medallista nacional infantil Hugo López, ahora en categoría cadete y becado en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que disputará su concurso hoy en -50 kilos. 

Mañana cederá el turno a los infantiles eumeses Iago Miño y Xabi Allegue, a la fenesa Alba Bollo y a los naroneses Alejandra Álvarez y Xabi Mauriz que buscarán los mejores resultados en sus respectivos pesos. Un grupo local que forma parte de una selección gallega en la que también estará como técnico Alberto Castro

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