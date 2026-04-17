A Cabana y Mugardos, a por las medallas estatales en Legutio

Los cadetes ferrolanos, en la cita autonómica Remeirando

Todavía con el buen sabor de boca por el gran papel realizado en el Campeonato Gallego disputado en A Pobra, las cuatro tripulaciones de la comarca están dispuestas a dar un paso al frente este fin de semana. Club do Mar de Mugardos y A Cabana Ferrol ejercen la representación local en una competición nacional que durante todo el fin de semana se disputa en las aguas del embalse de Legutio –Villarreal o Santa Engracia–.

La entidad mugardesa y la ferrolana entrarán en liza con cuatro embarcaciones, formando parte de una delegación gallega que, tras la del País Vasco –18–, es la más numerosa con catorce embarcaciones. Una lista de participación en la que en esta edición destaca el regreso de una tripulación del Mediterráneo, como es la absoluta masculina del Real Club Náutico de Valencia.

Los alevines y juveniles de Mugardos así como los cadetes de la ciudad naval llegan a esta cita tras su subcampeonato autonómico, mientras que las infantiles de A Cabana lo hacen con el bronce colgado al cuello. Una competición que el sábado vivirá sus tandas clasificatorias, con los dos primeros bateles y el mejor tercer de las dos mangas consiguiendo el ansiado pase a las finales del domingo.