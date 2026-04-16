Casal y Montero, a meterse en la selección de beach sprint

Marcos Casal, en imagen de archivo, durante una competición Cedida

La playa de Poniente de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción es el lugar en el que este fin de semana se desarrollará el Open de acceso al equipo nacional de beach sprint, modalidad olímpica de remo que se estrenará en los Juegos de 2028. De aquí saldrán las formaciones que participarán en los próximos meses tanto en el Campeonato de Europa, como en el Mundial absoluto y sub 19 y los Juegos de la Juventud

En esta cita estarán Marcos Casal y Joaquín Montero (Remo Cedeira), representantes de la comarca en una cita que contará con más de un centenar de participantes en representación de quince entidades llegadas de todos puntos de España. La participación de ambos empezará este viernes con las dos primeras tomas de tiempo antes de que mañana sábado se disputen las eliminatorias. De ella saldrán los ocho mejores clasificados para luchar por el acceso a la selección nacional de esta disciplina.

Será el domingo, en caso de que las condiciones meteorológicas lo permitiesen, cuando se disputarán las finales de las que saldrán los representantes escogidos.