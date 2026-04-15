Un estreno inmejorable para Édgar Vigo y Fátima Ameneiro

Fátima Ameneiro y Édgar Vigo posan con el trofeo conseguido en el Rally de Otago Cedida

Tanto Édgar Vigo como Fátima Ameneiro estaban ávidos de nuevas aventuras. Galicia, España e incluso Europa se les quedaba pequeño, por lo que decidieron irse a Oceanía para disputar el siempre exigente Asia Pacific Rally Championship. Su elección no pudo ser mejor puesto, que en la primera prueba en la que compitieron, finalizaron en el quinto lugar absoluto y en la segunda posición en la categoría de dos ruedas del Campeonato de Nueva Zelanda. Sin duda, un estreno inmejorable en esta nueva aventura.

Y es que ese rally era uno extremadamente exigente y desafiante. Aun así, el dúo fenés, al que le gustan mucho los retos, fue a por todas. Se tuvieron que adaptar a la ­conducción por la derecha, se enfrentaron a más de 300 kilómetros cronometrados repartidos en dieciséis tramos, emplearon un vehículo de mejor rendimiento mecánico de la competición y no tenían notas propias. Además, hubo otro factor importante: el jet lag. Con todo, la dupla local, lejos de usarlo como excusa, lo empleó como combustible para dar lo mejor de sí misma y conseguir grabar su nombre en esa prueba, el Central Machine Hire Otago Rally, que se disputó en Dunedin.

Aparte de todo lo anteriormente mencionado, tanto Vigo como Ameneiro tuvieron que hacer frente a un desplazamiento largo –les llevó más de 42 horas llegar a su destino– y complejo, que puso a prueba su capacidad de resistencia. Esa situación provocaría que cualquier otra pareja abandonase a las primeras de cambio o ni se planteasen ese reto, pero no así con este matrimonio. Transformaron esa adversidad en una motivación para prepararse de la mejor manera posible. Emplearon la mayor parte del trayecto en ­reinterpretar las notas proporcionadas por la organización de la prueba y adaptarlas a su forma de trabajo, que tan buenos resultados les ha proporcionado a lo largo de todos estos años que llevan compitiendo.

Todo ese esfuerzo realizado les sirvió muchísimo en la competición. Desde el inicio, demostraron su competitividad y el ritmo que habían adquirido, ya que rápidamente se pusieron a liderar la categoría de dos ruedas motrices. Los feneses avanzaban inexorables hacia la victoria, pero un incidente en la especial de 42 kilómetros ocasionado por un vehículo Rally2 –se ­reincorporó a la carrera tras una salida y activó la bandera azul– les privó de lograr ese objetivo.

Aun así, el equipo no se vino abajo y continuó demostrando un ritmo infernal, pero usando la cabeza para no cometer ningún error que les costase el podio. Finalmente, no lo cometieron y finalizaron segundos. Todo un logro, como indicó Édgar nada más acabar la carrera, señalando que “el Rally de Otago ha sido, sin duda, una de las experiencias más exigentes de nuestra carrera”, finalizó el fenés. Ahora, tanto él como Fátima se desplazarán hasta la India para afrontar la segunda prueba de este campeonato.