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+Deportes

Un estreno al aire libre de “top 10” para Lúa Teijeiro en Madrid

La del Arco Narón compitió en el Gran Premio de España Iberdrola junto con su compañera de club Lía Lage Pernas

Redacción
15/04/2026 21:13
Las naronesas, en la cita estatal madrileña
Las naronesas, en la cita estatal madrileña
Cedida
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La delegación naronesa comenzó el pasado fin de semana su campaña nacional al aire libre y lo hizo con dos de sus más firmes promesas en el campo de tiro de Cantarranas, en Madrid. Lúa Teijeiro Aneiros y Lía Lage Pernas formaron parte de una delegación gallega que completaron Beltrán Doval –Lumelar– y Xes Argüelles –Archers Team–.

Las del Arco Narón formaron ambas en el cuadro sub 18 de arco recurvo de este Gran Premio de España Iberdrola júnior, cadete y menores en una cita “outdoor” a la que llegaron todavía en plena preparación para este tipo de competiciones. A pesar de contar con pocos días de entrenamiento para acudir a esta cita estatal, Teijeiro inscribió su nombre en el “top 10” nacional, finalizando séptima en la prueba madrileña. La naronesa comenzó con muy buenas sensaciones la competición, en un “round” en el que consiguió su récord personal –589 puntos– y hacerse con la novena posición en la tabla.

Un camino ascendente que continuó en dieciseisavos ante la catalana Alma de Arriba, a la que vencía por un cómodo 6-0. Por un 6-4 se impuso a la asturiana Aldara Valdés, mientras que en cuartos le esperaba otra tiradora del Principado y otra Aldara, Romero, primera en el “round” y doble campeona de España. Un duro cruce que cayó del lado de la de Asturias por 0-6 dejando a Teijeiro como séptima.

Por su parte, su compañera Lage asimismo accedió a las eliminatorias como vigésimo tercera –492–. Si bien, su camino se truncó en su primer e igualado duelo, que se decidió en las tres últimas flechas a favor de la madrileña Irene Oronoz (3-7). Una temprana despedida que colocó a la del Arco Narón en la vigésimo quinta plaza. Madrid volverá a ser sede de otra cita estatal para la base a principios del próximo mes de mayo.

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