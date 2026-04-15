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+Deportes

Sara Guerrero exprime su ciclismo en las Copa de España de Galicia

La triatleta internacional participó en unas pruebas de Betanzos y Pontevedra en las que brillaron Inés Santalla y Lara Fernández

Redacción
15/04/2026 21:27
Guerrero, en primer término, continúa su preparación para las citas internacionales
Guerrero, en primer término, continúa su preparación para las citas internacionales
Cedida
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La Copa de España femenina recaló en su fin de semana en Galicia y lo hizo, además, con una presencia especial que se unió a la habitual representación comarcal en estas pruebas. La triatleta internacional Sara Guerrero debutó con el Club Vigués en las citas de Betanzos y Pontevedra –siendo su mejor resultado la decimosexta plaza firmada en la prueba Comarca Brigantina–, trabajando así su ciclismo de cara a su estreno internacional en la Copa del Mundo de Chengdu, el 10 de mayo, y las pruebas marcadas en rojo en el calendario, las Series Mundiales de Italia y el Europeo de Tarragona. 

Unas citas estatales en las que asimismo cabe destacar la decimocuarta posición de Inés Santalla en el cuadro júnior de Pontevedra, así como la decimoquinta de Lara Fernández –Cambre– en cadete en Betanzos. Mientas, en Galicia, la delegación local participó en una cita de la Copa Galicia de XCO en O Porriño, en la que, de nuevo José Manuel Rouco –Cambre– se subió al tercer escalón del podio en la competición infantil.

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