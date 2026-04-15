Nueva victoria del Balonmano Narón para estar más cerca del Play-In por el ascenso

Imagen de archivo de un partido del Balonmano Narón Jorge Meis

Era un partido clave y no se podía fallar. Y el Ojo de Nómada Balonmano Narón no lo hizo, frente a un Reconquista de Vigo al que doblegó 28-24 para mantener vivas sus opciones de clasificarse al Play-In que permite jugar la Final Four por el ascenso.

Esa necesidad por ganar, sin duda, ayudó muchísimo a un conjunto dirigido por Alejandro Basoa. El técnico explicó que “nos hizo jugar una primera parte casi perfecta, tras la que conseguimos una renta de seis goles antes del descanso”, apuntó, al tiempo que añadió que “esa diferencia, como podría ser normal, nos hizo relajarnos un poco y el Reconquista, sacando fuerzas de flaqueza, se intentó meter en el partido, pero fuimos capaces de resistir. Sin duda, fue un encuentro que nos enseñó a sufrir y a defender la ventaja que habíamos conseguido. Ahora estamos un paso más cerca de cumplir el objetivo”, finalizó el preparador.

En cambio, al Dispesan Café Pontedeume, que también está en la lucha por ese puesto, no le fueron tan bien las cosas, ya que cayó en casa frente al SAR Globalmar (25-32). Durante todo el partido, los de José Deus lo intentaron para darle la vuelta, pero su rival, que ocupa la segunda posición, estuvo más acertado.