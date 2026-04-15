Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Balonmano

Nueva victoria del Balonmano Narón para estar más cerca del Play-In por el ascenso

El conjunto de Alejandro Basoa tiene que ganar los dos partidos que le quedan

Redacción
15/04/2026 20:21
Imagen de archivo de un partido del Balonmano Narón
Imagen de archivo de un partido del Balonmano Narón
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Era un partido clave y no se podía fallar. Y el Ojo de Nómada Balonmano Narón no lo hizo, frente a un Reconquista de Vigo al que doblegó 28-24 para mantener vivas sus opciones de clasificarse al Play-In que permite jugar la Final Four por el ascenso. 

Esa necesidad por ganar, sin duda, ayudó muchísimo a un conjunto dirigido por Alejandro Basoa. El técnico explicó que “nos hizo jugar una primera parte casi perfecta, tras la que conseguimos una renta de seis goles antes del descanso”, apuntó, al tiempo que añadió que “esa diferencia, como podría ser normal, nos hizo relajarnos un poco y el Reconquista, sacando fuerzas de flaqueza, se intentó meter en el partido, pero fuimos capaces de resistir. Sin duda, fue un encuentro que nos enseñó a sufrir y a defender la ventaja que habíamos conseguido. Ahora estamos un paso más cerca de cumplir el objetivo”, finalizó el preparador. 

En cambio, al Dispesan Café Pontedeume, que también está en la lucha por ese puesto, no le fueron tan bien las cosas, ya que cayó en casa frente al SAR Globalmar (25-32). Durante todo el partido, los de José Deus lo intentaron para darle la vuelta, pero su rival, que ocupa la segunda posición, estuvo más acertado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Guerrero, en primer término, continúa su preparación para las citas internacionales

Sara Guerrero exprime su ciclismo en las Copa de España de Galicia
Redacción
Imagen de familia de la numerosa delegación de la Escola Javier Gómez Noya del Triatlón Ferrol

La cantera del Natación Cedeira y Triatlón Ferrol vuelve a destacar en el clasificatorio de Outes
Redacción
Las naronesas, en la cita estatal madrileña

Un estreno al aire libre de “top 10” para Lúa Teijeiro en Madrid
Redacción
El pontés, con la equipación "irmandiña"

El pontés Leo Díaz, del Lago Sport, golea con Galicia a Canarias en el Nacional sub 10
Redacción