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+Deportes

La cantera del Natación Cedeira y Triatlón Ferrol vuelve a destacar en el clasificatorio de Outes

La cita tomó el relevo de la prueba escolar disputada hace unas semanas en Caranza

Redacción
15/04/2026 21:18
Imagen de familia de la numerosa delegación de la Escola Javier Gómez Noya del Triatlón Ferrol
Imagen de familia de la numerosa delegación de la Escola Javier Gómez Noya del Triatlón Ferrol
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Outes cogió el testigo de Ferrol como sede de una nueva clasificatoria del Xogade. Una cita en la que, de nuevo, la cantera local tuvo un gran brillo, especialmente en cadete, con oro y plata de las cedeiresas Martina Yubero y Noa Villadóniga. Una segunda plaza que asimismo firmaron su compañero Iván Gómez –infantil– y María Benasach –T. Ferrol– en alevín.

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