El pontés Leo Díaz, del Lago Sport, golea con Galicia a Canarias en el Nacional sub 10

El pontés, con la equipación "irmandiña" Cedida

El pabellón municipal de Baltar fue sede del primer encuentro de la selección gallega masculina sub 10, que precisamente el miércoles comenzó su andadura en el Campeonato de España por selecciones autonómicas. Una cita que en esta edición cuenta con la presencia del local Leo Díaz Couce, del Lago Sport de As Pontes en las filas del combinado “irmandiño” masculino.

El de la villa y sus compañeros no pudieron comenzar de mejor manera la fase de grupos, ya que lo hicieron con un gran marcador ante el conjunto canario (0-7), en un duelo en el que al descanso el electrónico reflejaba ya un 0-4, fruto del acierto de Pablo Campanero, en tres ocasiones, y de Fabio Álvarez. Jesús Romero y Leonardo Albor (2) completaron el buen partido gallego.

El pontés y el resto del conjunto autonómico vuelven el viernes a la pista para verse las caras con los vigentes campeones, Cataluña. Una cita estatal que, cabe recordar, el pasado año tuvo un muy dulce sabor local, ya que las parrulas Natalia Quintanilla, Naia López y Carmen Fernández levantaron el trofeo de vencedoras estatales.