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Ajedrez

El Círculo Ferrolán echa por tierra sus opciones de podio en División de Honor

El equipo ferrolano empató contra el Mos, uno de los candidatos al descenso

Redacción
15/04/2026 20:28
Las diferentes generaciones del Círculo Ferrolán que compiten en la liga
Las diferentes generaciones del Círculo Ferrolán que compiten en la liga
Cedida
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A falta de dos jornadas para el final de la liga, el CFX prácticamente dice adiós a sus opciones de llegar al podio en División de Honor después de empatar contra el Mos (3-3), uno de los candidatos para eludir el descenso de categoría. 

Con todo, en Preferente, cuya competición terminó el pasado fin de semana, el conjunto de la ciudad naval, a pesar de las bajas que tenía, logró una sorprendente victoria frente al Narón (4-2), lo que le permitió finalizar entre los tres mejores equipos de la categoría. El cuadro naronés, por su parte, acabó en la zona tranquila de la tabla y dando muestras de que pronto puede volver a la división más alta. 

En cambio, en Primera hubo malas noticias. Y es que el equipo está virtualmente descendido después de sucumbir ante el Mirko (3,5-0.5), ya que hay seis equipos en una franja de dos puntos y el Narón está un poco lejos de ellos. De igual manera, en esta categoría el Capablanca superó al CFX (2,5-1,5) y el Grupo Bazán cayó contra el TDFC (1-3). 

En Segunda, el CFX E consolidó su liderato y prácticamente el ascenso –está primero con cinco puntos de ventaja respecto a sus perseguidores– tras empatar contra el Culleredo (2-2), mientras que el CFX D cayó frente al Sada (1-3), lo que le hace mantenerse en la zona tranquila de la clasificación. Por último, el Narón está virtualmente descendido después de perder contra el Betanzos (4-0). 

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