Cobertura dorada para el Ximnasia Ferrolterra en la Liga Escolar

Uno de los equipos vencedores del Ximnasia Ferrolterra Cedida

La gimnasia artística sigue siendo uno de los deportes que suele deparar grandes éxitos a las deportistas locales. En esta ocasión, el Club Escolar Ximnasia Ferrolterra regresó cubierto de oro de su participación en la primera fase de la Liga Escolar que se disputó en Ponferrada. Y es que el conjunto fenés arrasó tanto manera individual –fueron 88 gimnastas–, como por equipos.

Ya desde el inicio de la competición se pudo comprobar el nivel del Ferrolterra, puesto que el equipo Escolar 1 –que estuvo compuesto por Lía Fariña, Martina Pena, Laura Martínez, Clara Vázquez, Amaia Castro, Eva Solano, Lara Palmeiro, Olivia Dopico y Ana Villar– acabó como primer clasificado por conjuntos, además de conseguir los oros de Amaia Castro, en salto y suelo.

La cosa continuó bien puesto que el cuadro formado por deportistas del año 2018 –Alba Hernández, Alicia Veiga, Anne Rodríguez, Paula Rodríguez, Victoria Rey, Sabela Gómez, Carmen Fernández, Noa Díaz, Iria Reina, Julieta Baluja, Lola Picos, Lúa Villar, Leire Santiago, Lúa Botas y Cloe Sande– también fue la mejor agrupación, mientras que Alba Hernández fue primera en cuatro aparatos, Anne Rodríguez en barra y Alicia Veiga, en paralelas.

Si la situación iba bien, no hizo más que mejorar puesto que el equipo Escolar 2 – María Fernández, Ngan Inés Esteiro, Blanca Sanmartín, Martina Castro, Alba Ares, Vera Novo, Noa Fernández, Vega Piñeiro, Lúa Franco, Naia Rodríguez, Cayetana Fernández y Sasha Sánchez–, que son niñas del año 2017, también se llevaron el oro, con María Fernández arrasando en salto, barra y en la general de cuatro aparatos.

A continuación, las deportistas de 2016 –Valeria Naveiras, Carmen Rendón, Marina Rodríguez, Catalina Pena, Luna Freire, Valeria Díaz, Noa Fernández, Paula Bayolo, Aitana Couto, Ana Piñeiro, Rosalía Feal, Paula Casado y Lara Fernández– repitieron ese metal, al igual que hizo el Escolar 4 – Paula Lorenzo, Desirée Cernadas, Elba Quintia, Lara Polo, Naiara Gabeiras, Iria Viñas, Vega Gómez, Aroa Rodríguez, Silvia Fernández y Emma Porto– y el Escolar 5 –Florinda Mband, Ainara Cabado, Emma Moreira, Noa Cao, Lucía Torrado, Noa Rivera, Iria García, Lara Blanco, Sandra Cuéllar, Rita Pereira, Antia Castrillón, Vera Garrote, Inés Rodríguez y Naira Purriños–.

A todas ellas hay que sumarle los primeros puesto de Sabela Villarroya (2015, en salto), de Elba Quintiá (salto), Silvia Fernández (suelo), Noa Rivera (salto y paralelas), Emma Moreira (barra y aparatos). Por último, destacar la participación de Teo Romero y Mario Otero, siendo este último primero en la modalidad de potro.